L’ultimo sondaggio di YouTrend sul referendum del 22 e 23 marzo indica che il No supera il Sì, indipendentemente dall’affluenza degli elettori. Secondo l’indagine, i contrari alla riforma Nordio risultano in vantaggio rispetto ai favorevoli in ogni scenario di partecipazione alle urne. La differenza tra le due posizioni si mantiene stabile anche con una partecipazione elevata.

Il No davanti al Sì a prescindere dall’affluenza. L’ultimo sondaggio di YouTrend sul referendum del 22 e 23 marzo fotografa un sorpasso consolidato dei contrari alla riforma Nordio, che ormai prevalgono su favorevoli in tutte le ipotesi di partecipazione al voto. L’ultima rilevazione dell’istituto per SkyTg24, pubblicata venerdì 6 marzo, considera come al solito due scenari: uno di “ affluenza bassa ” al 47,5%, che comprende solo chi ha dichiarato di voler andare a votare “ sicuramente “, l’altro di “ affluenza alta ” al 57,3%, includendo anche chi lo farà “ probabilmente “. Nel primo scenario il No consolida il vantaggio già acquisito da settimane: è stimato al 54,1%, un punto pieno in più rispetto al sondaggio precedente, datato 27 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’ultimo sondaggio YouTrend: il No davanti al Sì anche in caso di affluenza alta

Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%YouTrend ha fornito al contempo anche un dato relativo ad una possibile alta affluenza, al 58,5%.

L’ultimo sondaggio sul referendum gela la sinistra: il Sì è al 54% anche con l’affluenza in salitaI numeri, alla fine, pesano più delle suggestioni e delle speranze, anche se quando si parla di sondaggi c’è da muoversi sempre con i piedi di piombo.

Referendum Giustizia, l'ultimo sondaggio: chi è in vantaggio tra SI e NO L'analisi di Lorenzo ...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum l'ultimo sondaggio YouTrend....

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi a meno di un mese dal voto; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta; Sondaggi referendum, per Ipsos il No è in vantaggio di quasi cinque punti. Testa a testa in caso di alta affluenza; Referendum giustizia, il sondaggio: il No è avanti e l'affluenza prevista è del 42%. Il Sì può vincere se vota il 49%.

Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio di Fanpage.it prima dello stop: chi vince tra il Sì e il NoNell'ultimo sondaggio dell'Osservatorio Delphi, realizzato da Piave Digital Agency in collaborazione con Sigma Consulting, e pubblicato in esclusiva da ... fanpage.it

Sondaggi politici e referendum: numeri in calo alla vigilia del voto, cosa sta succedendo davveroGli ultimi dati pubblicati da AGI e YouTrend raccontano un quadro incerto: i sondaggi politici sul Referendum riducono il vantaggio del Sì e riaprono completamente la partita elettorale. notizie.it

Referendum, Schlein a Bologna per sostenere la campagna del No x.com

Questo referendum non è un voto pro o contro un governo. Si tratta di confermare una riforma in linea con le democrazie più mature, con lo Stato di diritto - facebook.com facebook