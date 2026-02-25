Sondaggio YouTrend | secondo voi c’è una squadra favorita dagli arbitri? Risposta | l’Inter per il 51%

Un sondaggio di YouTrend rivela che il 51% degli italiani pensa che l’Inter sia favorita dagli arbitri. La domanda che hanno posto riguarda la percezione generale delle decisioni arbitrali in Serie A. I risultati mostrano come molti tifosi credano che alcune squadre ricevano più favori rispetto ad altre. La ricerca si basa sulle opinioni raccolte tra gli appassionati di calcio italiani, offrendo uno spunto per riflettere sulla percezione pubblica.

Tuttosport pubblica un sondaggio dell’affermato e stimato istituto di statistica YouTrend, il sondaggio è sulla percezione che hanno gli italiani degli arbitraggi italiani in Serie A. Il 77% degli intervistati – ovviamente su un campione rappresentativo, parliamo di YouTrend – poco o per nulla adeguato il livello arbitrale in questa stagione di Serie A. Ancor più interessante la risposta al quesito successivo che è: Secondo te, nel campionato di quest’anno c’è una squadra che sta ricevendo un trattamento arbitrale più favorevole rispetto alle altre? Ebbene, indovinate chi ha stravinto nella risposta? È un dominio nerazzurro: l’Inter ottiene addirittura la maggioranza assoluta col 51% seguita dalla Juventus col 9% e il Napoli col 7%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Biasin non si arrende: «Volete far pensare a un’Inter favorita dagli arbitri! Poi però i nerazzurri perdono gli scudetti per episodi…»Biasin ha criticato duramente le accuse di favoritismi contro l’Inter, sostenendo che si voglia far credere che gli arbitri aiutino i nerazzurri.

Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%Secondo un sondaggio di YouTrend, il No è avanti di 2,2 punti percentuali con il 51,1% contro il 48,9% del Sì, se l’affluenza scende al 46,5%.

Temi più discussi: Gli ultimi sondaggi sul referendum: i numeri di YouTrend e Mannheimer sulla riforma della Giustizia 2026; Gli italiani rimpiangono Amadeus? Il sondaggio di YouTrend rivela che l'ex conduttore è più amato tra i giovani. Il 40% degli italiani non guarderà il Festival: tutti i numeri nel dettaglio; Referendum, vincerà il Sì o il No? Dipende dall'affluenza alta o bassa. I due scenari nell'ultimo sondaggio; Giustizia: è uscito un nuovo sondaggio sul referendum.

Gli italiani rimpiangono Amadeus? Il sondaggio di YouTrend rivela che l’ex conduttore è più amato tra i giovani. Il 40% degli italiani non guarderà il Festival: tutti i ...Il sondaggio Youtrend rivela: il 38% degli italiani preferisce Amadeus, mentre solo il 23% sceglie Carlo Conti per il Festival ... ilfattoquotidiano.it

Festival di Sanremo: gli italiani rimpiangono Amadeus? Ecco che cosa rivela il sondaggio di YouTrendAmadeus batte Carlo Conti: è il risultato del sondaggio effettuato da Youtrend su quale sia il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo preferito dagli italiani. Secondo l’istituto, in ... tpi.it

#Sondaggio Youtrend: il 17% degli italiani afferma che seguirà tutte le serate di questo #Sanremo2026 e il 30% alcune. Più in generale, il 34% dice di vederlo tutti gli anni. x.com

Sondaggio Youtrend: per gli italiani la capacità di unire il Paese è il pregio principale del Festival di Sanremo (19%), mentre le polemiche politiche sono il suo difetto maggiore (30%). Inoltre il 17% afferma che seguirà tutte le serate e il 30% alcune, e più in ge - facebook.com facebook