Sondaggio Swg sul gradimento dei governatori Marsilio nella parte bassa della classifica
Un nuovo sondaggio condotto da Swg per l’Ansa mostra che il presidente della Regione Abruzzo si trova nella parte bassa della classifica dei governatori italiani per gradimento. I risultati evidenziano le valutazioni degli italiani sui leader regionali, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sui dati numerici specifici. La ricerca si concentra sulle percezioni pubbliche nei confronti dei presidenti di varie regioni italiane.
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è tra i governatori meno graditi d’Italia, È quanto emerge dal nuovo sondaggio realizzato da Swg per l’Ansa. Il presidente abruzzese si colloca infatti nella parte bassa della classifica nazionale con un indice di gradimento del 33%, in calo di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gradimento governatori, Fico quinto in Italia: la classifica
Classifica gradimento governatori, il lombardo Attilio Fontana è undicesimoMilano, 13 maggio 2026 – Attilio Fontana undicesimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione.
Temi più discussi: Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito: tre governatori del Sud tra i primi cinque; Sondaggio: Massimiliano Fedriga è il presidente di regione più gradito; Occhiuto piace, è il terzo nella classifica dei governatori più apprezzati. Ai primi due posti Fedriga e Stefani · LaC News24; Occhiuto è il terzo governatore più amato d’Italia e il primo del Centro/Sud: la classifica completa.
IL SONDAGGIO | Secondo quanto rilevato da Swg per l’Ansa sul gradimento dei presidenti di Regione facebook
Alessandra #Todde al 33% nel sondaggio Swg sul gradimento dei governatori. La Presidente della Sardegna perde 4 punti rispetto al 2025. La Notizia: cagliaripad.it/671679/gradime… #politica #sardegna x.com
Gradimento governatori italiani: i sondaggi vedono Todde nelle ultime posizioniAlessandra Todde al 33% nel sondaggio Swg sul gradimento dei governatori. La Presidente della Sardegna perde 4 punti rispetto al 2025 ... cagliaripad.it
Fedriga al primo posto, tre del Sud nella top 5: il sondaggio sui governatori più apprezzatiRiva del Garda (Tn), 13 mag. (Adnkronos) - E’ sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest'anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell'abitare, c ... ilfattoquotidiano.it