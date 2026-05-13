Sondaggio Swg sul gradimento dei governatori Marsilio nella parte bassa della classifica

Un nuovo sondaggio condotto da Swg per l’Ansa mostra che il presidente della Regione Abruzzo si trova nella parte bassa della classifica dei governatori italiani per gradimento. I risultati evidenziano le valutazioni degli italiani sui leader regionali, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sui dati numerici specifici. La ricerca si concentra sulle percezioni pubbliche nei confronti dei presidenti di varie regioni italiane.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è tra i governatori meno graditi d’Italia, È quanto emerge dal nuovo sondaggio realizzato da Swg per l’Ansa. Il presidente abruzzese si colloca infatti nella parte bassa della classifica nazionale con un indice di gradimento del 33%, in calo di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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