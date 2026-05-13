Gradimento governatori Fico quinto in Italia | la classifica

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio condotto da Swg per l'Ansa, Roberto Fico si trova al quinto posto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione in Italia, con un 47% di consenso. La ricerca evidenzia anche che il primo nelle preferenze è il presidente del Friuli Venezia Giulia, con un 65%. La rilevazione si basa sui dati raccolti tra i cittadini riguardo alle opinioni sui leader regionali.

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Roberto Fico è quinto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Il governatore della Campania si attesta al 47% nel sondaggio realizzato da Swg per l'Ansa, che vede al primo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 65%.In testa alla graduatoria ci.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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