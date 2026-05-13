Gradimento governatori Fico quinto in Italia | la classifica

Secondo un sondaggio condotto da Swg per l'Ansa, Roberto Fico si trova al quinto posto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione in Italia, con un 47% di consenso. La ricerca evidenzia anche che il primo nelle preferenze è il presidente del Friuli Venezia Giulia, con un 65%. La rilevazione si basa sui dati raccolti tra i cittadini riguardo alle opinioni sui leader regionali.

Roberto Fico è quinto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Il governatore della Campania si attesta al 47% nel sondaggio realizzato da Swg per l'Ansa, che vede al primo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 65%.In testa alla graduatoria ci.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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