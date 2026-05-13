Il recente rilevamento sul gradimento dei presidenti di Regione colloca il governatore della Lombardia in undicesima posizione. La classifica, diffusa nelle ultime ore, offre una panoramica sulla percezione pubblica nei confronti di diversi leader regionali. Tra i vari nomi presenti, quello lombardo si distingue per la posizione raggiunta, che risulta essere abbastanza alta rispetto ad altri colleghi. La graduatoria tiene conto di vari parametri di valutazione, senza però specificarne i dettagli.

Milano, 13 maggio 2026 – Attilio Fontana undicesimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Il dato emerge da un sondaggio di Swg all'ANSA. Il numero uno di Palazzo Lombardia si piazza nella “seconda colonna” della graduatoria, dominata da due “colleghi” governatori della Lega (stesse radici di Fontana): in testa c’è infatti Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal venet o Alberto Stefani al 58%. Il sondaggio rileva anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Classifica gradimento governatori, il lombardo Attilio Fontana è undicesimo

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