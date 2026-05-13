Un recente sondaggio condotto da Swg mostra un calo nel gradimento nei confronti di un governatore regionale, che si attesta ora al 33%. Il risultato lo colloca tra i meno apprezzati a livello nazionale. La rilevazione analizza anche le differenze di consenso tra le regioni del Nord e del Sud, evidenziando divergenze nelle preferenze politiche e nelle valutazioni dei responsabili delle amministrazioni locali.

? Domande chiave Chi sono i governatori che guidano la classifica nazionale del gradimento?. Perché il consenso nelle regioni del Sud sta divergendo dal Nord?. Come potrà Marsilio evitare di scivolare verso i livelli di Schifani?. Quali azioni amministrative dovrà intraprendere la Regione per recuperare voti?.? In Breve Schifani in Sicilia al 25% e Rocca nel Lazio al 29%. Fedriga guida la classifica con il 65% e Stefani il Veneto col 58%. Occhiuto in Calabria al 53% e Decaro in Puglia al 51%. Marsilio perde 2 punti percentuali rispetto ai dati registrati nel 2025. Il presidente dell’Abruzzo Marsilio scende in classifica con un indice di gradimento del 33%, secondo l’ultima rilevazione Swg che vede il governatore abruzzese tra i meno apprezzati d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio Swg: Marsilio scende al 33%, tra i meno graditi d’Italia

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