Secondo un sondaggio condotto da Swg, il consenso verso Alessandra Todde è sceso al 33%. Le domande principali riguardano i presidenti che si trovano in cima alla classifica del gradimento e come si sia evoluto il rapporto tra il centro e le regioni periferiche. I dati mostrano variazioni rispetto alle settimane precedenti e indicano una modifica nelle preferenze degli elettori.

? Domande chiave Chi sono i presidenti che guidano la classifica del consenso?. Come si è trasformato il rapporto tra centro e periferie regionali?. Perché il gradito della Todde è crollato rispetto ai dati precedenti?. Quali modelli di gestione stanno attirando i voti perduti al campo largo?.? In Breve Fedriga registra il 65% di preferenze, seguito da Alberto Stefani con il 58%.. Todde scende al 12° posto tra i 18 governatori analizzati nel sondaggio.. Consenso Todde era al 45,4% a febbraio 2024 e al 46,5% a luglio 2025.. Calo evidenzia distacco tra grandi città e province o borghi della Regione.. Il consenso di Alessandra Todde scende al 33% secondo l’ultimo sondaggio Swg, segnando un calo di 4 punti percentuali rispetto ai dati registrati nel giugno 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio Swg: il consenso di Alessandra Todde scende al 33%

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Giampaolo Pileggi (@GiamPileggi) / Posts / X x.com

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