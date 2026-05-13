Sondaggio Swg il presidente della Regione Campania Fico ha il 47% di gradimento ed è quinto tra i governatori italiani

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio di Swg pubblicato dall’Ansa, il presidente della Regione Campania ha un livello di gradimento del 47 percento, posizionandosi al quinto posto tra i governatori italiani. Solo quattro altri presidenti regionali risultano avere un indice di approvazione superiore al suo, tra cui i leader di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Calabria e Puglia. La rilevazione mostra le preferenze degli italiani nei confronti delle figure di vertice delle regioni.

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Il sondaggio condotto da Swg per Ansa gli assegna il 47%: sopra di lui solo Fedriga (FVG), Stefani (Veneto), Occhiuto (Calabria) e Decaro (Puglia).🔗 Leggi su Fanpage.it

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