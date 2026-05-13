In Abruzzo, il governatore ha visto un calo del consenso, scendendo al 33%, e si trova ora al 12° posto tra i leader regionali. La sua posizione nella classifica è peggiorata rispetto a recenti rilevazioni, anche se il quadro politico nazionale si mantiene stabile. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici di questa diminuzione o sui governatori che hanno invece migliorato la loro posizione.

? Punti chiave Chi sono i governatori che hanno guadagnato terreno in questa classifica?. Perché il consenso di Marsilio è sceso nonostante la stabilità nazionale?. Quali regioni mostrano i cali più drastici rispetto all'anno scorso?. Come influenzeranno questi nuovi dati la gestione dei servizi locali?.? In Breve Fedriga guida la classifica con il 65%, seguito da Stefani al 58% e Occhiuto al 53%.. Proietti registra un calo di 8 punti, mentre Giani scende al 42% rispetto al 2025.. Schifani chiude la graduatoria Swg del 13 maggio 2026 con il 25% di consensi.. Todde e Bardi registrano perdite rispettivamente del 4% e del 6% nella rilevazione.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, Marsilio scende al 12° posto: cala il consenso al 33%

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