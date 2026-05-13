Sondaggio sul gradimento dei presidenti di Regione | Proietti al sesto posto con il 45%

L’ultimo sondaggio di Swg sul gradimento dei presidenti di Regione mostra che la presidente dell’Umbria si colloca al sesto posto, con il 45% di preferenze. La stessa posizione è condivisa con il collega dell’Emilia Romagna. La classifica riflette le valutazioni di cittadini di diverse aree del paese, senza indicare variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti.

Dall’ultimo sondaggio sul gradimento dei presidenti di Regione di Swg emerge un dato importante a livello umbro: la presidente della Regione Stefania Proietti scende al sesto posto della classifica, posizione condivisa a parimerito con il governatore dell’Emilia Romagna Michele De Pascale.Dai.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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