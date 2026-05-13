Presidenti di Regione de Pascale al sesto posto nella classifica di gradimento
Due presidenti di Regione del Nord, entrambi appartenenti alla Lega, occupano le prime posizioni nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione, con uno di loro al primo posto. La classifica è stata pubblicata recentemente e mostra la posizione di vari governatori in base alle preferenze espresse dai cittadini. De Pascale si trova al sesto posto, mentre altri colleghi si collocano nelle prime posizioni.
Sono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa c'è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Grazie a tutti, davvero. Per il gradimento, per gli auguri di compleanno… e anche a chi oggi mi ha ricordato gentilmente l’età Essere tra i presidenti di Regione più apprezzati d’Italia è un onore, ma l’affetto che sto ricevendo oggi vale ancora di più. - Facebook facebook
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