Schifani ultimo nel gradimento dei governatori Sicilia ferma al 25% mentre il Sud corre tra conferme e sorpassi
Secondo gli ultimi sondaggi sul gradimento dei presidenti di Regione, il Nord si conferma come la zona con i livelli più alti di approvazione. La Sicilia si ferma al 25 per cento, rimanendo tra le regioni con i consensi più bassi, mentre nel Sud si registrano alcune variazioni con conferme e sorpassi tra le altre aree. La graduatoria evidenzia una differenza significativa tra le varie parti del Paese, con il Nord in testa e la Sicilia in fondo alla classifica.
Nel gioco sempre un po’ scivoloso dei sondaggi sul gradimento dei presidenti di Regione, il Nord continua a fare da locomotiva, il Sud prova a inserirsi nelle prime posizioni e la Sicilia resta, anche quest’anno, nel ruolo meno invidiato della graduatoria. È quanto emerge dal sondaggio SWG.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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