Sondaggio Bitimedia Giorgia Meloni stravince il duello con tutti i leader della sinistra

Da liberoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente sondaggio di Bitimedia mostra una netta vittoria di Giorgia Meloni nel confronto con i leader della sinistra. Nel frattempo, il centrosinistra si prepara alle primarie, con Elly Schlein che fa dichiarazioni e si parla di un possibile recupero nei sondaggi. La campagna elettorale si fa sempre più intensa, con i partiti che si muovono verso le scadenze politiche imminenti.

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Il centrosinistra guarda alle primarie e punta a Palazzo Chigi, tra dichiarazioni roboanti di Elly Schlein e presunte " remuntade " nei sondaggi. Ma è proprio la rilevazione Bitimedia a spegnere sul nascere qualsiasi illusione del campo largo.  La politica è sfida tra leader, si sa, soprattutto quando si parla di elezioni nazionali e non locali. E il problema, per i progressisti, è proprio questo: nessuno, al momento, può battere Giorgia Meloni.    ge:kolumbus:liberoquotidiano:47661589 Il sondaggio, riportato dalla pagina Instagram "Intenzionidivoto", parla chiarissimo: la premier e fondatrice di Fratelli d'Italia risulta vincitrice contro qualsiasi avversario e in qualsiasi "geometria" dovesse uscire dalla eventuale sfida fratricida tra Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e varie ed eventuali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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