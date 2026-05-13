Un recente sondaggio di Bitimedia mostra una netta vittoria di Giorgia Meloni nel confronto con i leader della sinistra. Nel frattempo, il centrosinistra si prepara alle primarie, con Elly Schlein che fa dichiarazioni e si parla di un possibile recupero nei sondaggi. La campagna elettorale si fa sempre più intensa, con i partiti che si muovono verso le scadenze politiche imminenti.

Il centrosinistra guarda alle primarie e punta a Palazzo Chigi, tra dichiarazioni roboanti di Elly Schlein e presunte " remuntade " nei sondaggi. Ma è proprio la rilevazione Bitimedia a spegnere sul nascere qualsiasi illusione del campo largo. La politica è sfida tra leader, si sa, soprattutto quando si parla di elezioni nazionali e non locali. E il problema, per i progressisti, è proprio questo: nessuno, al momento, può battere Giorgia Meloni. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47661589 Il sondaggio, riportato dalla pagina Instagram "Intenzionidivoto", parla chiarissimo: la premier e fondatrice di Fratelli d'Italia risulta vincitrice contro qualsiasi avversario e in qualsiasi "geometria" dovesse uscire dalla eventuale sfida fratricida tra Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e varie ed eventuali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Bitimedia, Giorgia Meloni stravince il duello con tutti i leader della sinistra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sondaggio Bitimedia, non c’è partita per chiunque guidi il campo largo: Meloni stravincerebbe contro tutti. Conte il peggiore

Giorgia Meloni, fiducia a livelli record: il sondaggio zittisce la sinistraGiorgia Meloni continua a godere di alti consensi tra gli elettori: lo dimostra l'ultimo sondaggio condotto da Demox, secondo cui la tenuta della...

Argomenti più discussi: Sondaggio Bitimedia, Giorgia Meloni stravince il duello con tutti i leader della sinistra | Libero Quotidiano.it; Sondaggio Bitimedia, non c'è partita per chiunque guidi il campo largo: Meloni stravincerebbe contro tutti. Conte il peggiore; Sondaggio Bitimedia non c’è partita per chiunque guidi il campo largo | Meloni stravincerebbe contro tutti Conte il peggiore; FdI stronca Elly Schlein: Vuole rifare il video cambiando qualche parola? | Libero Quotidiano.it.

Sondaggio Bitimedia, non c’è partita per chiunque guidi il campo largo: Meloni stravincerebbe contro tutti. Conte il peggiore x.com

Sondaggi politici, Meloni in calo mentre il campo largo minaccia il centrodestraNegli ultimi sondaggi FdI registra un lieve calo. Piccole variazioni per PD e M5S. Il dato più rilevante emerge dalle prove di coalizione ... quifinanza.it