Un recente sondaggio di Bitimedia mostra che Giorgia Meloni avrebbe la meglio contro tutti i possibili candidati del campo largo, indipendentemente dalla persona che potrebbe guidarlo. L'indagine evidenzia anche che l'ex presidente del consiglio ottiene risultati peggiori rispetto a Meloni. I dati sono stati raccolti attraverso questionari rivolti a un campione rappresentativo della popolazione, senza ulteriori interpretazioni o analisi.

Non ce n’è per nessuno. Giorgia Meloni vincerebbe contro il campo largo chiunque ne sia il futuro leader, con ogni scenario possibile. Il sondaggio Bidimedia di maggio riportato dalla pagina Instagram intenzionidivoto è tutto un programma. La rilevazione si concentra sui “duelli” tra i leader. Nell’ipotesi di scontro diretto tra leader di diverse coalizioni, Giorgia Meloni risulterebbe vincitrice in tutti gli scenari. Se a rappresentare il centrosinistra come premier fosse Elly Schlein, la segretaria dem verrebbe battuta con quasi cinque punti di distacco (47,3 contro il 52,3 della premier). Gli scontri diretti tra i leader: Meloni stravince. Il risultato peggiore dal confronto diretto con Meloni lo ottiene Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggio Bitimedia, non c’è partita per chiunque guidi il campo largo: Meloni stravincerebbe contro tutti. Conte il peggiore

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