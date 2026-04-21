Un nuovo sondaggio rivela che il livello di fiducia nei confronti della premier italiana ha raggiunto il 41,4 per cento, secondo l'ultima rilevazione condotta da Demox. I risultati mostrano un aumento rispetto alle precedenti rilevazioni, confermando un consenso elevato tra gli elettori. La situazione si inserisce in un quadro politico caratterizzato da continui sondaggi sulla popolarità dei leader e delle istituzioni.

Giorgia Meloni continua a godere di alti consensi tra gli elettori: lo dimostra l'ultimo sondaggio condotto da Demox, secondo cui la tenuta della fiducia nei confronti della premier è al 41,4%. Inoltre, per il 57,1% degli elettori intervistati, la presidente del Consiglio non dovrebbe lasciare il suo incarico a Palazzo Chigi. Più della maggioranza, dunque, preferirebbe una continuità di mandato. Chi invece vorrebbe le dimissioni è al 38,2%. Indeciso un 4,7%. Cifre, queste, che provano come a un mese dal voto il referendum sulla giustizia non abbia prodotto nessun tipo di ribaltamento. E, anzi, lo scontro con Donald Trump sempre aver pagato in termini di consensi personali per il premier.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, fiducia a livelli record: il sondaggio zittisce la sinistra

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