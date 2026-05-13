Una recente classifica sui governatori più apprezzati vede in vetta due presidenti di Regione leghisti del Nord, con Fedriga in prima posizione. Tra i primi cinque si trovano anche tre governatori provenienti dal Sud. La classifica si basa sui sondaggi di gradimento e riguarda i presidenti di Regione italiani. Nessun altro dettaglio relativo a cifre o metodologie di rilevazione viene fornito.

Sono due governatori leghisti del Nord a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Lo rileva un sondaggio di Swg secondo cui al primo posto c’è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65 per cento, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58 per cento. Completano la top 5 tre governatori del Sud, ovvero il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53 per cento, Antonio Decaro in Puglia al 51 per cento e Roberto Fico in Campania al 47 per cento. Al sesto posto si collocano a pari merito Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria), entrambi al 45 per cento.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La classifica dei governatori più apprezzati: in testa Fedriga, tre del Sud in top 5

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