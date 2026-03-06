I sondaggi politici indicano un calo per i partiti del centrodestra, che registrano un forte abbassamento nei consensi. Anche il Partito Democratico mostra un andamento negativo, mentre Vannacci continua a salire nei sondaggi. Nel complesso, i dati riflettono una dinamica di cambiamento tra i principali attori politici, con alcuni che guadagnano terreno e altri che perdono consensi.

Il quadro dei sondaggi politici mostra un arretramento generale per i principali partiti del centrodestra, mentre nel campo dell’opposizione si registra una dinamica più articolata. L’ultima rilevazione della Supermedia AgiYoutrend segnala infatti un calo per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, accompagnato da una flessione anche per il Partito democratico. A distinguersi è invece la crescita del Movimento 5 Stelle, mentre il nuovo soggetto politico legato a Roberto Vannacci continua a guadagnare spazio nel panorama elettorale. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia perde mezzo punto percentuale e si attesta al 28,8%, rimanendo comunque il primo partito nelle intenzioni di voto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, il centrodestra crolla, male anche il Pd: Vannacci sale, chi guadagna voti

Sondaggio politici, crolla tutto il centrodestra, giù anche Pd: Vannacci sale al 3,2%, chi è avantiA un mese dall'uscita dell'ex generale dal Carroccio, l'effetto Vannacci continua a farsi sentire, sopratutto su Lega e FdI.

Sondaggi politici, il centrodestra scende e il Pd sale: chi prende più voti alle elezioniFratelli d'Italia ha un vantaggio enorme che continua a crescere, ma gli alleati perdono terreno.

Tutti gli aggiornamenti su Sondaggi politici.

Temi più discussi: Sondaggi politici: scende il centrodestra. Sul referendum si assottiglia la distanza tra sì e no; Ultimi sondaggi politici venerdì 6 marzo pre-Referendum, tonfo per FdI, Lega e FI: centrodestra a picco col Pd; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta; Sondaggi: il centrodestra in difficoltà, mentre avanza il no al referendum sulla Giustizia.

Sondaggio politici, crolla tutto il centrodestra, giù anche Pd: Vannacci sale al 3,2%, chi è avantiA un mese dall'uscita dell'ex generale dal Carroccio, l'effetto Vannacci continua a farsi sentire, sopratutto su Lega e FdI ... fanpage.it

Sondaggi politici, in discesa centrodestra e fronte del sì al referendum della giustiziaLa supermedia di Agi/Youtrend delle rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani ... msn.com

Sondaggi politici elettorali: i partiti italiani e i pronostici sul referendum sulla Giustizia, l'ultima Supermedia x.com

Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fdi stabile, cala il Pd, sale Avs | DATI - facebook.com facebook