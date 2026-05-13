Somaini l’arte del fotomontaggio Contro la gentrificazione delle città

Francesco Somaini è conosciuto come artista specializzato nel fotomontaggio, attività che ha praticato per circa dieci anni. La sua opera si concentra su temi urbani, in particolare sulla gentrificazione delle città. Negli ultimi tempi, le sue creazioni sono state oggetto di attenzione per il modo in cui rappresentano le trasformazioni degli ambienti urbani e le conseguenze sociali di questi cambiamenti. La sua attività si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela degli spazi cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Francesco Somaini fotografo? Qualcuno penserà ad un errore.mentre invece per circa dieci anni, a partire dal 1973, l’artista sostituì gli attrezzi da scultore con la carta fotografica, per rendere più incisiva la sua battaglia contro il decadimento delle città e dei territori sotto la pressione di un’industrializzazione selvaggia e di una gentrificazione altrettanto pericolosa per i centri storici. Appassionato di urbanistica, la sua biblioteca custodiva fra i trattati più all’avanguardia, e "si era fatto quasi architetto". Una riflessione su questi temi innescata dall’incontro di Somaini con la cultura statunitense, a partire dal 1960, data della sua prima personale tenuta a New York.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Somaini, l’arte del fotomontaggio. Contro la gentrificazione delle città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conversazioni d’arte: Somaini e il tema cittàFondazione Rovati domani alle 18 presenta “Conversazioni d’arte Francesco Somaini, Corpo Urbano: dalla scultura alla città“ con Fulvio Irace,... Somaini: l’arte che modella le città tra scultura e architetturaDomani alle ore 18, presso la Fondazione Rovati, si terrà un incontro dedicato al tema del corpo urbano attraverso l’opera di Francesco Somaini. Argomenti più discussi: SOMAINI. PREMONIZIONI: l’arte del fotomontaggio - Mostra - Milano - Biblioteca Nazionale Braidense; La Braidense opta per Somaini e l’arte del fotomontaggio; Somaini, l’arte del fotomontaggio. Contro la gentrificazione delle città; Mostra SOMAINI. PREMONIZIONI: l’arte del fotomontaggio - Milano. SOMAINI. PREMONIZIONI: l’arte del fotomontaggioOrari: da lunedì a venerdì 9.30 – 17.30; sabato 9.30 – 13.00 ... arte.it