Somaini | l’arte che modella le città tra scultura e architettura

Domani alle 18 presso la Fondazione Rovati si svolgerà un incontro dedicato all’opera di Francesco Somaini, artista noto per la sua capacità di integrare scultura e architettura. La discussione si concentrerà sul rapporto tra le sue creazioni e le città in cui sono inserite, evidenziando come le sue opere contribuiscano a modellare gli spazi urbani. L’evento offrirà l’opportunità di approfondire il ruolo del corpo urbano nelle sue realizzazioni.

Domani alle ore 18, presso la Fondazione Rovati, si terrà un incontro dedicato al tema del corpo urbano attraverso l’opera di Francesco Somaini. L’evento intitolato Conversazioni d’arte Francesco Somaini, Corpo Urbano: dalla scultura alla città, vedrà il confronto tra il professore emerito del Politecnico di Milano, Fulvio Irace, curatore del volume tematico, e Sara Catenacci, in rappresentanza della Scuola IMT Alti Studi Lucca. L’eredità di un pioniere tra scultura e architettura globale. Il percorso creativo di Francesco Somaini, scomparso nel 2005, ha trovato nel rapporto con lo spazio urbano uno dei momenti di massima espressione artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Somaini: l’arte che modella le città tra scultura e architettura Conversazioni d’arte: Somaini e il tema cittàFondazione Rovati domani alle 18 presenta “Conversazioni d’arte Francesco Somaini, Corpo Urbano: dalla scultura alla città“ con Fulvio Irace,... Visita guidata: Pisa medievale tra arte e architettura, un viaggio nel cuore della città anticaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita... Argomenti più discussi: Incontro: Francesco Somaini, Corpo urbano: dalla scultura alla città; Conversazioni d’arte: Somaini e il tema città; Il destino urbano della scultura dopo il 1972; Storie di anime: la rassegna Dantedì di Lomazzo si chiude con il musical Oltre la selva. Fumo di sigaretta: iniziare presto moltiplica i rischi per la salute. Ne parliamo con il dottor Lorenzo Somaini, farmacologo, direttore della Struttura complessa servizio dipendenze presso la ASL di Biella. Tra poco a #Elisir. - facebook.com facebook