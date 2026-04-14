Conversazioni d’arte | Somaini e il tema città

Domani alle 18, la Fondazione Rovati ospiterà l’evento “Conversazioni d’arte: Francesco Somaini, Corpo Urbano”, dedicato al rapporto tra scultura e ambiente urbano. La serata vedrà la partecipazione di Fulvio Irace, curatore dell’omonimo volume e professore emerito del Politecnico di Milano, e di Sara Catenacci, docente alla Scuola IMT Alti Studi Lucca. L’incontro si concentrerà sulle opere dell’artista e sul loro legame con il contesto cittadino.

Fondazione Rovati domani alle 18 presenta “Conversazioni d’arte Francesco Somaini, Corpo Urbano: dalla scultura alla città“ con Fulvio Irace, curatore dell’omonimo volume e professore emerito del Politecnico di Milano, e Sara Catenacci, Scuola IMT Alti Studi Lucca. Francesco Somaini (1926-2005) dedicò al tema della città una delle sue stagioni creative più felici. Pioniere dell’arte urbana in Italia e in Europa, Somaini ha portato avanti la sua ricerca superando le tradizioni artistiche precedenti, confrontandosi con l’architettura americana a partire dagli anni Sessanta e Settanta: decenni segnati da mostre personali e collettive a New York e negli USA.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conversazioni d’arte: Somaini e il tema città Leggi anche: A Palazzo Strozzi arriva "Broken", una grande mostra che esplora il tema del frammento dall’archeologia all’arte contemporanea Fuorisalone di Brera. Il tema "Essere progetto" e il ponte con la città. Il design come laboratorioMILANO "Essere Progetto" è il tema scelto per l’edizione 2026 del Fuorisalone che anima i quartieri dal 20 al 26 aprile, in concomitanza con il...