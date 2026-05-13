Solo due top10 ancora in corsa a Roma | tabellone rivoluzionato per Sinner le teste di serie rimaste
A Roma, solo due tennisti del ranking top 10 sono ancora in gara nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000. Sul tabellone, sette teste di serie sono state eliminate, lasciando un solo giocatore tra le prime posizioni del torneo. Inoltre, un lucky loser ha conquistato l’accesso ai quarti, contribuendo alla rivoluzione del quadro principale. La competizione si fa sempre più intensa, con i quarti che si avvicinano rapidamente.
Sette teste di serie ed un lucky loser: sono questi i numeri degli otto tennisti qualificati per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, è però uno dei soli due giocatori nella top ten mondiale ancora in corsa nel torneo capitolino. Dopo l’azzurro, infatti, il tennista con la più bassa testa di serie ancora in corsa è il russo Daniil Medvedev, numero 7 del seeding e potenziale avversario di Sinner in semifinale, seguito dal connazionale Andrey Rublev, numero 12, che invece sfiderà l’azzurro nei quarti. Nella parte bassa del tabellone, invece, il favorito del seeding, invece, ora è un...🔗 Leggi su Oasport.it
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