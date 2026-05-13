Solo due top10 ancora in corsa a Roma | tabellone rivoluzionato per Sinner le teste di serie rimaste

A Roma, solo due tennisti del ranking top 10 sono ancora in gara nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000. Sul tabellone, sette teste di serie sono state eliminate, lasciando un solo giocatore tra le prime posizioni del torneo. Inoltre, un lucky loser ha conquistato l’accesso ai quarti, contribuendo alla rivoluzione del quadro principale. La competizione si fa sempre più intensa, con i quarti che si avvicinano rapidamente.

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