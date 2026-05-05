All' Ippodromo Ghirlandina torna il Gran Premio Tito Giovanardi tra corse e solidarietà

Da modenatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, l’Ippodromo Ghirlandina ospiterà il Gran Premio Tito Giovanardi, una delle corse più attese nel panorama ippico italiano. La manifestazione prevede diverse competizioni e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da varie regioni. L’evento si inserisce nel calendario ufficiale e richiama appassionati e addetti ai lavori, contribuendo anche a iniziative di solidarietà legate alla manifestazione.

Si accendono i riflettori sullo storico Ippodromo Ghirlandina, che domenica 10 maggio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del calendario ippico italiano: il Gran Premio Tito Giovanardi. Con oltre 130 anni di storia alle spalle, l’impianto modenese si conferma la "culla" dell’ippica.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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