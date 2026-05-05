All' Ippodromo Ghirlandina torna il Gran Premio Tito Giovanardi tra corse e solidarietà

Domenica 10 maggio, l’Ippodromo Ghirlandina ospiterà il Gran Premio Tito Giovanardi, una delle corse più attese nel panorama ippico italiano. La manifestazione prevede diverse competizioni e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da varie regioni. L’evento si inserisce nel calendario ufficiale e richiama appassionati e addetti ai lavori, contribuendo anche a iniziative di solidarietà legate alla manifestazione.

Si accendono i riflettori sullo storico Ippodromo Ghirlandina, che domenica 10 maggio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del calendario ippico italiano: il Gran Premio Tito Giovanardi. Con oltre 130 anni di storia alle spalle, l’impianto modenese si conferma la "culla" dell’ippica.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ippodromo Padovanelle - Gran Premio Elwood Medium 2026Scopri l’emozione del grande trotto con il Gran Premio Elwood Medium 2026, uno degli appuntamenti più affascinanti e storici dell’ippica italiana,... Domenica all’ippodromo con la Gran Corsa Siepi e il premio Neni da ZaraAll’ippodromo di San Rossore viene rappresentato oggi uno dei momenti più alti dell’ostacolismo italiano con ben tre corse di Gruppo: la 78^ Gran... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Partenti di Ghirlandina del 6 maggio 2026; Partenti di Ghirlandina del 6 maggio 2026; Partenti di Ghirlandina del 6 maggio 2026; Il Gran Premio Tito Giovanardi torna all’Ippodromo Ghirlandina: tra i campioni del trotto batte un cuore solidale appuntamento Domenica 10 maggio. **Divertimento per tutta la famiglia al Gran Premio Giovanardi!** Domenica **10/05/2026 dalle ore 13:00**, all’Ippodromo Ghirlandina, ti aspetta una giornata ricca di emozioni, attività e sorrisi In occasione del **Gran Premio Giovanardi**: Es - facebook.com facebook Inizia il countdown: l’Ippodromo Ghirlandina si prepara per il Gran Premio Tito Giovanardi. - ilportaledelcavallo.it/p=86076 x.com