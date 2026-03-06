San Rossore Il premio Canti

Alla riunione di San Rossore, la cavalla Believe in Glory, condotta da M. Sanna, ha vinto il premio “Enrico Canti”. La corsa, riservata a cavalli di 3 anni e disputata su un percorso di 1300 metri, rappresentava la prova principale del programma feriale. La competizione si è svolta nell’ambito di un handicap di classe 3.

La femmina Believe in Glory (M. Sanna) ha vinto il premio " Enrico Canti " che era la prova principale del programma feriale, un handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1300 metri. La corsa era dedicata al personaggio che, nella prima parte del secolo, raccontò nella maniera più esauriente, oltre alle cronache, anche la storia del galoppo italiano in numerosi volumi. Per la storia pisana Canti ebbe però un altro merito: in età giovanile fu per alcuni anni il primo presidente del Pisa Sporting Club. Il successo di Believe in Glory, che ha chiuso da favorita con Bad Blood, poi secondo sul traguardo, suo runner up, è giunto dopo una corsa molto più complicata di quanto indicassero le quote per la differenza di sesso e i molti chili che portava in sella.

