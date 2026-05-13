SoftBank vola | utile record del 400% grazie al boom di OpenAI

SoftBank ha registrato un utile record del 400%, trainato dal successo di OpenAI. La società ha visto aumentare i propri profitti grazie alla crescita nel settore dell'intelligenza artificiale. Restano aperte alcune domande riguardo alle strategie di protezione contro i concorrenti di OpenAI e ai costi della nuova infrastruttura energetica in Ohio. Questi elementi potrebbero influenzare le prossime mosse del gruppo giapponese.

? Domande chiave Come farà SoftBank a proteggersi dai concorrenti diretti di OpenAI?. Quanto costerà davvero la nuova infrastruttura energetica in Ohio?. Perché il Giappone ha stretto un accordo da 550 miliardi con gli USA?. Quali rischi comporta puntare tutto su un unico partner tecnologico?.? In Breve CFO Yoshimitsu Goto punta sulla crescita del valore d'impresa di OpenAI.. SoftBank ha stanziato 30 miliardi di dollari extra per OpenAI a febbraio.. Piano per data center in Ohio da 500 miliardi di dollari con centrale a gas.. Partecipazione azionaria in OpenAI salita al 13% con esposizione di 64,6 miliardi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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