SoftBank ha deciso di ridurre il prestito di 6 miliardi di dollari a OpenAI, a causa di dubbi sulle previsioni di vendita. I creditori hanno espresso preoccupazioni relative ai risultati di vendita di ChatGPT e agli obiettivi di utenti attivi che non sono stati raggiunti. La decisione arriva dopo che sono emerse incertezze sulla capacità del progetto di rispettare le aspettative di crescita.

? Domande chiave Perché i creditori di SoftBank hanno dubitato dei target di vendita?. Quali obiettivi di utenti attivi non ha raggiunto ChatGPT?. Come sta influenzando la crescita di Anthropic il mercato enterprise?. Cosa rischia OpenAI con meno liquidità per l'infrastruttura tecnologica?.? In Breve Target utenti ChatGPT non raggiunto con meno di un miliardo di attivi settimanali.. Concorrente Anthropic guadagna terreno nei segmenti programmazione e servizi per imprese.. Riduzione del margin loan da 10 a 6 miliardi di dollari per cautela finanziaria.. Mancato raggiungimento dei volumi di vendita mensili previsti per l'inizio del 2026.. SoftBank ridimensiona il piano di finanziamento per OpenAI a 6 miliardi di dollari dopo le perplessità dei creditori sul raggiungimento degli obiettivi di vendita all’inizio del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI: SoftBank taglia il prestito a 6 miliardi per i dubbi sulle vendite

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