L' export del Lazio vola grazie al polo farmaceutico di Frosinone | i dati record del 2025

Nel 2025, l'export della regione Lazio ha registrato numeri record grazie al polo farmaceutico di Frosinone. Il capoluogo ciociaro e la sua provincia si confermano come protagonisti principali nel commercio estero regionale, contribuendo in modo significativo alla crescita economica del Lazio. I dati evidenziano un andamento positivo, con il settore farmaceutico che si posiziona come elemento chiave nel successo dell’intero comparto.

A spingere queste percentuali è stata soprattutto la straordinaria performance sui mercati extra-europei (+21,1%), trainata da un aumento record delle vendite verso gli Stati Uniti Il capoluogo ciociaro e la sua provincia si confermano il motore pulsante del commercio estero regionale, trainando la crescita economica del Lazio grazie alle eccellenze del settore farmaceutico. È quanto emerge dall'analisi della quarta rilevazione trimestrale 2025 diffusa dall'Istat sulle esportazioni regionali, che certifica il ruolo di primissimo piano del polo industriale frusinate sui mercati internazionali. Nonostante un quadro congiunturale globale estremamente complesso, nel corso del 2025 le esportazioni del Lazio hanno registrato un balzo in avanti del +9,6%. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Export, Frosinone vola in cima all'Italia: boom record del +237% nell'era dei dazi Trump

Italia, export in crescita del 3,3% nel 2025: farmaceutico traina e nuovi mercati premiano la resilienza delle imprese.

