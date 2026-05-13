Soffitti che perdono pezzi traffico di droga e cellulari | Il carcere di Torino è una bolgia ma nulla si muove
Le condizioni della casa circondariale di Torino sono da tempo oggetto di segnalazioni. Recentemente sono stati evidenziati problemi come soffitti che si sgretolano, episodi di traffico di droga e l’uso di cellulari all’interno della struttura. Nonostante le denunce, le criticità persistono e la situazione non sembra migliorare. La condizione del carcere continua a suscitare preoccupazioni senza che si siano registrati interventi significativi.
La denuncia è nuova, la situazione invece è sempre la stessa. La struttura stessa della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino inizia sempre più a riflettere le gravi criticità che la abitano. Infissi e soffitti fatiscenti, grave carenze a livello organico, sovraffollamento e violenza a.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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