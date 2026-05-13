Soffitti che perdono pezzi traffico di droga e cellulari | Il carcere di Torino è una bolgia ma nulla si muove

Le condizioni della casa circondariale di Torino sono da tempo oggetto di segnalazioni. Recentemente sono stati evidenziati problemi come soffitti che si sgretolano, episodi di traffico di droga e l’uso di cellulari all’interno della struttura. Nonostante le denunce, le criticità persistono e la situazione non sembra migliorare. La condizione del carcere continua a suscitare preoccupazioni senza che si siano registrati interventi significativi.

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