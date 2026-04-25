Un agente è rimasto ferito nel carcere di Torino il 24 aprile, durante un episodio nel padiglione B. Nello stesso giorno, alcuni soffitti si sono sgretolati all’interno della struttura, creando disagi e preoccupazioni tra il personale e i detenuti presenti. La situazione ha suscitato attenzione, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le condizioni di sicurezza all’interno del carcere.

? Cosa sapere Un agente ferito da un detenuto nel padiglione B della carcere Lorusso e Cutugno il 24 aprile.. Il sindacato Osapp segnala criticità operative e distacchi di intonaco dai soffitti del reparto.. Un agente di polizia penitenziaria è finito all’ospedale Maria Vittoria dopo essere stato colpito da un detenuto nel padiglione B della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, in un pomeriggio di violenza culminato anche con il distacco di intonaco dai soffitti. I fatti risalgono a venerdì 24 aprile 2026. Intorno alle 15:45, la tensione nel reparto del terzo piano è esplosa quando un uomo all’interno della cella ha aggredito l’operatore attraverso le grate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, caos nel carcere: agente ferito e soffitti che crollano

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