Un tentativo di evasione tensioni droga e cellulari | giornata movimentata nel carcere delle Vallette a Torino

Da torinotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del carcere delle Vallette a Torino si sono verificati diversi episodi: si è sfiorata una rissa tra venti detenuti, un tentativo di fuga è stato intercettato dalle forze di sicurezza e sono stati trovati droga e telefoni cellulari. Le autorità hanno monitorato attentamente gli eventi, che hanno coinvolto anche gruppi di persone nel complesso carcere. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti rilevanti.

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Una rissa sfiorata tra venti persone, un tentativo di evasione sventato e il ritrovamento di droga e telefoni cellulari. È stata una giornata di massima tensione quella di mercoledì 6 maggio 2026 all'interno del carcere delle Vallette a Torino, dove gli agenti di polizia penitenziaria sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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