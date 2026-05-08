Un tentativo di evasione tensioni droga e cellulari | giornata movimentata nel carcere delle Vallette a Torino
Nella giornata del carcere delle Vallette a Torino si sono verificati diversi episodi: si è sfiorata una rissa tra venti detenuti, un tentativo di fuga è stato intercettato dalle forze di sicurezza e sono stati trovati droga e telefoni cellulari. Le autorità hanno monitorato attentamente gli eventi, che hanno coinvolto anche gruppi di persone nel complesso carcere. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti rilevanti.
Una rissa sfiorata tra venti persone, un tentativo di evasione sventato e il ritrovamento di droga e telefoni cellulari. È stata una giornata di massima tensione quella di mercoledì 6 maggio 2026 all'interno del carcere delle Vallette a Torino, dove gli agenti di polizia penitenziaria sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Argomenti più discussi: Un tentativo di evasione, tensioni, droga e cellulari: giornata movimentata nel carcere delle Vallette a Torino; Droga, cellulari illegali e tentata evasione: alta tensione nel carcere delle Vallette.
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