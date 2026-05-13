Società in house l’Aro Le 7 replica alle polemiche | Il progetto è solido e conveniente

I sindaci dell’Aro Le7 hanno deciso di rispondere alle recenti polemiche sulla società in house “Terra d’Otranto spa” durante un’assemblea. Dopo aver analizzato le criticità sollevate dalla Corte dei Conti riguardo al modello gestionale, hanno affermato che il progetto rimane solido e conveniente. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e sulla gestione della società, con l’obiettivo di chiarire la posizione degli amministratori locali.

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