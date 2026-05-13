Società in house l’Aro Le 7 replica alle polemiche | Il progetto è solido e conveniente
I sindaci dell’Aro Le7 hanno deciso di rispondere alle recenti polemiche sulla società in house “Terra d’Otranto spa” durante un’assemblea. Dopo aver analizzato le criticità sollevate dalla Corte dei Conti riguardo al modello gestionale, hanno affermato che il progetto rimane solido e conveniente. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e sulla gestione della società, con l’obiettivo di chiarire la posizione degli amministratori locali.
BOTRUGNO – Rompono il silenzio i sindaci dell’Aro Le7 che, dopo una specifica assemblea, decidono di intervenire sulla società in house “Terra d’Otranto spa”, dopo le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti sul modello e diventate argomento di critica da parte di molte opposizioni cittadine.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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