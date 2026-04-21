Marcos Cafu, ex calciatore di Roma e Milan, ha commentato il futuro del club rossonero, affermando di vedere bene il team nella prossima stagione. Secondo l’ex difensore, il Milan si presenta solido e con una società forte alle spalle. Le sue parole si riferiscono alle condizioni attuali della squadra e alle prospettive per i prossimi mesi.

Cafu, con la Roma, ha disputato 218 partite, segnato 8 gol e fornito 35 assist, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2001. Quindi, ha giocato 166 partite, con 4 gol e 22 assist, con il Milan, vincendo anche qui uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2004. Aggiungendovi, però, anche 2 Supercoppe Europee (2003 e 2007), una Champions League e un Mondiale per Club (2007). «Detto che l’Inter è tornata ad essere fortissima e conquisterà il titolo, il Milan lo vedo bene anche per il prossimo anno. È una squadra con esperienza e che ha le idee chiare. Spero possa arrivare in Champions, così le cose cambieranno completamente. Il Milan è solido, ha una bella società alle spalle, è sulla buona strada», ha detto Cafu sui rossoneri di Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cafu: “Vedo bene il Milan il prossimo anno: solido, bella società alle spalle”

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