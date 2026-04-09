Tigli abbattuti in Via Preare alle polemiche il Comune replica con dati tecnici

Da veronasera.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Via Preare, sono stati abbattuti 62 tigli nell’ambito dei lavori per una nuova pista ciclo-pedonale. L’intervento ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e critici, con le opposizioni politiche e alcuni gruppi ambientalisti che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla rimozione degli alberi. Il Comune ha risposto alle polemiche fornendo dati tecnici relativi all’intervento e alle motivazioni che ne hanno giustificato l’esecuzione.

Il progetto della nuova pista ciclo-pedonale in Via Preare ha innescato una dura battaglia politica incentrata sulla rimozione di 62 tigli, un intervento che ha sollevato forti critiche da parte degli ambientalisti e delle forze politiche di opposizione.Anche i consiglieri di Verona Domani e Lega. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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