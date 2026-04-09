Tigli abbattuti in Via Preare alle polemiche il Comune replica con dati tecnici

In Via Preare, sono stati abbattuti 62 tigli nell’ambito dei lavori per una nuova pista ciclo-pedonale. L’intervento ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e critici, con le opposizioni politiche e alcuni gruppi ambientalisti che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla rimozione degli alberi. Il Comune ha risposto alle polemiche fornendo dati tecnici relativi all’intervento e alle motivazioni che ne hanno giustificato l’esecuzione.

Il progetto della nuova pista ciclo-pedonale in Via Preare ha innescato una dura battaglia politica incentrata sulla rimozione di 62 tigli, un intervento che ha sollevato forti critiche da parte degli ambientalisti e delle forze politiche di opposizione.Anche i consiglieri di Verona Domani e Lega. 🔗 Leggi su Veronasera.it Ambientalisti in lutto organizzano "funerale" dei tigli abbattuti in Via PreareEsplosa la rabbia per le 62 piante tagliate, l’opposizione attacca ma l'assessore Benini non arretra: «Miglioriamo il verde esistente» Ieri, 3 marzo,... Edilizia scolastica, il Comune replica alle accuse: "Polemiche strumentali, nessun allarme sulla sicurezza"«Strumentali e autoreferenziali»: così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori Teresa Giammarino (Istruzione) e Stefano Rispoli (Lavori Pubblici)... Temi più discussi: Azione choc in via Preare: croci accanto ai ceppi degli alberi. Benini: Messaggio irrispettoso; L’assessore Benini: ecco perché tagliamo i 62 tigli in via Preare; Ambientalisti in lutto organizzano funerale dei tigli abbattuti in Via Preare; Tigli di via Preare, Massignan: Vogliamo trasparenza sui dati tecnici. Alberi di via Preare, c’è la perizia degli esperti. Il Comune: Ecco perchè li abbiamo abbattutiIl comune di Verona torna sull'abbattimento degli alberi di via Preare. E spiega le motivazioni dell'intervento. veronaoggi.it Ambientalisti in lutto organizzano funerale dei tigli abbattuti in Via PreareEsplosa la rabbia per le 62 piante tagliate, l’opposizione attacca ma l'assessore Benini non arretra: «Miglioriamo il verde esistente» ... veronasera.it La perizia che ha acceso il dibattito sui tigli di via Preare ora è pubblica. #veronanetwork - facebook.com facebook Una Via Crucis speciale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco x.com