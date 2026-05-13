Sociale TisoAccademia Ic | Maternità e carriera non sono incompatibili

Carmela Tiso, rappresentante dell’Accademia Ic, ha detto che maternità e carriera possono convivere senza conflitti. Ha sottolineato la necessità di congedi più equi, di un welfare aggiornato e di maggiori servizi per rendere la maternità un diritto praticabile e sostenibile. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle misure di sostegno alle famiglie e alle lavoratrici madri.

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Carmela Tiso: “Servono congedi equi, welfare moderno e più servizi per trasformare la maternità in un diritto pienamente sostenibile”. “Nonostante si parli spesso di parità di genere, la realtà continua a mostrare un quadro diverso: per molte donne italiane, diventare madri significa trovarsi davanti a un punto di svolta che può rallentare o interrompere la loro crescita professionale. È ciò che molti definiscono “bivio invisibile”: una pressione sottile ma costante che spinge a credere che lavoro e famiglia non possano convivere davvero. Il problema non nasce dalla mancanza di ambizione femminile, ma da un sistema sociale e lavorativo che fatica a cambiare.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sociale, Tiso(Accademia Ic): “Maternità e carriera non sono incompatibili” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicurezza, Tiso(Accademia IC): “Truffe ad anziani sono allarme sociale”Anziani nel mirino dei truffatori: conoscere i rischi e le tecniche più diffuse è fondamentale per prevenire e difendere le fasce più vulnerabili... Sociale, Tiso(Accademia IC): “Italia giovanile molto fragile”Ricerca DAAI: cresce il ritiro sociale tra i giovani, con le ragazze più colpite; nelle grandi città i casi più gravi, mentre i legami di comunità... Temi più discussi: Sociale, Tiso(Accademia Ic): Città italiane poco attrattive per l servizi sanitari; Sociale, Tiso(Accademia IC): Meno Tv, più web: i rischi dell’informazione per i giovani; SOCIALE, L’INIZIATIVA SOLIDALE DI ACCADEMIA IC SBARCA IN SICILIA E CALABRIA; Sociale, Tiso(Accademia IC): Anziani offline e rischio isolamento nell’era di internet. Sociale, Tiso(Accademia IC): Meno Tv, più web: i rischi dell’informazione per i giovaniNapoli, 11 Maggio - Giovani sempre più social: TikTok, Instagram e YouTube diventano le nuove fonti di informazione. Il rapporto del Reuters Institute mostra ... sciscianonotizie.it Sociale, Tiso (Accademia Ic): Maternità e carriera non sono incompatibiliNewTuscia – ROMA – Nonostante si parli spesso di parità di genere, la realtà continua a mostrare un quadro diverso: per molte donne italiane, diventare madri significa trovarsi davanti a un punto di ... newtuscia.it