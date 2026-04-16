Sociale TisoAccademia IC | Italia giovanile molto fragile

Una recente ricerca ha evidenziato un aumento del ritiro sociale tra i giovani italiani, con un’incidenza maggiore tra le ragazze. I dati mostrano che nei grandi centri urbani i casi più gravi sono più frequenti, mentre nelle aree più piccole i legami di comunità sembrano offrire una protezione maggiore. Tiso, rappresentante di un’accademia, ha commentato sulla fragilità sociale della gioventù nel paese.

Ricerca DAAI: cresce il ritiro sociale tra i giovani, con le ragazze più colpite; nelle grandi città i casi più gravi, mentre i legami di comunità nei piccoli centri offrono una maggiore protezione.. “In Italia circa 200mila adolescenti vivono oggi in ritiro sociale, spesso chiusi nelle loro stanze e lontani dalla vita quotidiana. La nuova ricerca nazionale del DAAI rivela un dato preoccupante e molto grave. Lo studio indaga come il luogo in cui si cresce influenzi il benessere emotivo dei giovani e ha coinvolto oltre 900 ragazzi tra i 13 e i 18 anni, distribuiti in cinque regioni. Sono stati messi a confronto, ad esempio, gli adolescenti delle aree interne con i loro coetanei delle metropoli: Roma, Napoli, Bologna, Genova e Palermo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sociale, Tiso(Accademia IC): “Italia giovanile molto fragile”

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