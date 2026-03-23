Sicurezza TisoAccademia IC | Truffe ad anziani sono allarme sociale

Anziani nel mirino dei truffatori: conoscere i rischi e le tecniche più diffuse è fondamentale per prevenire e difendere le fasce più vulnerabili. “Non si tratta solamente di raggiri economici, ma di vere e proprie aggressioni alla fiducia, alla serenità e alla dignità delle persone più fragili. Gli anziani, spesso soli o poco avvezzi alle nuove tecnologie, diventano bersagli ideali per truffatori che sfruttano paura, ingenuità e senso di responsabilità familiare. Conoscere i metodi più comuni è il primo passo per prevenire e proteggere. Dalle truffe telefoniche al finto incidente, dai pseudo tecnici che suonano alla porta di casa alle truffe on line, postali e bancarie: sono davvero numerose le situazioni di pericolo per i soggetti della terza età o le fasce maggiormente vulnerabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sicurezza, Tiso(Accademia IC): “Truffe ad anziani sono allarme sociale”

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