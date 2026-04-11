sicurezza urbana e nuovo piano della protezione civile

Martedì 14 aprile alle 20.30, presso il Cnos-Fap Salesiani di via Idice 27 a Castel de’ Britti, si terrà il primo incontro di un ciclo di eventi organizzato dal Comune di San Lazzaro. L’obiettivo è parlare di sicurezza urbana e di come viene gestita la prevenzione delle emergenze nel territorio. L’iniziativa coinvolge cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

Prenderà il via martedì 14 aprile alle 20.30, al Cnos-Fap Salesiani di via Idice 27 a Castel de’ Britti, il nuovo ciclo di appuntamenti pubblici promosso dal Comune di San Lazzaro sui temi della sicurezza urbana e della gestione delle emergenze. L’incontro, a cui parteciperanno la vice sindaca e assessora alla Sicurezza, Sara Bonafè (foto sopra), insieme ai rappresentanti della polizia locale e delle forze dell’ordine, sarà un’occasione di informazione, confronto e ascolto dedicata ai cittadini. Al centro della serata la presentazione del nuovo piano comunale di Protezione Civile, ma anche la raccolta di osservazioni, proposte e bisogni che emergono dai territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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COSA C'È DI NUOVO, IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIAAZZURRA DI mercoledì 31 dicembre 2025

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