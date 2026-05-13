Sms e telefonate da parte di finti carabinieri | segnalati nuovi tentativi di truffa

A Tollo sono stati segnalati nuovi tentativi di truffa che coinvolgono messaggi di testo e chiamate provenienti da falsi carabinieri. Nei recenti episodi, alcune persone hanno ricevuto sms o telefonate su numeri di telefono fisso, tentativi di raggiro che si sono verificati nelle ultime ore. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che sono stati avvisati di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette.

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