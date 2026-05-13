Sms e telefonate da parte di finti carabinieri | segnalati nuovi tentativi di truffa
A Tollo sono stati segnalati nuovi tentativi di truffa che coinvolgono messaggi di testo e chiamate provenienti da falsi carabinieri. Nei recenti episodi, alcune persone hanno ricevuto sms o telefonate su numeri di telefono fisso, tentativi di raggiro che si sono verificati nelle ultime ore. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che sono stati avvisati di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette.
Allarme truffe telefoniche a Tollo. Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi tentativi di truffa tramite l'invio di sms o telefonate ai numeri fissi di alcuni abitanti.A lanciare l'allarme è il sindaco Angelo Radica che dopo le segnalazioni ricevute mette in guardia la cittadinanza.I.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta
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