Attenzione a falsi sms sulla TARI segnalati diversi tentativi di truffa

Nelle ultime settimane, l’Ufficio URP e l’Ufficio Ica-Tari del Comune di Fiorano Modenese hanno ricevuto numerose segnalazioni da cittadini che hanno ricevuto messaggi sms sospetti. Questi messaggi fanno riferimento a presunte irregolarità nel pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti. Le autorità hanno avviato verifiche e invitano i cittadini a prestare attenzione a eventuali truffe di questo tipo.

In questi giorni l’URP e l’Ufficio Ica-Tari del Comune di Fiorano Modenese hanno registrato diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per avere ricevuto sms riguardo a presunte irregolarità nel pagamento della TARI (Tassa Rifiuti).A seguito di verifiche è emerso che nessuna comunicazione è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Leggi anche: Attenzione: truffa SMS sulla posizione Tari, non fidatevi di messaggi sospetti! Temi più discussi: Attenzione: falsi SMS su pagamento TARI; Attenzione a messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento della TARI; ATTENZIONE!!!!! Tentativo di truffa via SMS per la TARI; Attenzione alla truffa della TARI. Falsi SMS Tari a Macerata: il Comune lancia l’allerta truffeFalsi avvisi Tari, l’Ufficio Entrate del Comune ricorda che le comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite email, PEC o sportelli ... centropagina.it Falsi sms sulla Tari, Plures Alia: Attenzione a messaggi truffaPlures Alia informa che sui territori serviti sono stati segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari ... gonews.it ATTENZIONE! Proposte commerciali che potrebbero creare confusione con gli adempimenti camerali !! ULTIMA NovoAd Marketing SL rivlig.camcom.gov.it/notizie/attenz… x.com Non cerca attenzione… la prende Asia Calamassi - facebook.com facebook