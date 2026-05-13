Nel pomeriggio di oggi, in una località di montagna, una ragazza di 22 anni è uscita di strada con la sua Smart, che è scivolata per circa dieci metri in un dirupo. Durante l’incidente, la giovane è stata sbalzata fuori dall’auto, ma è riuscita a salvarsi grazie all’intervento dei soccorritori. La ragazza, residente in una frazione del comune, è stata trasportata in ospedale per controlli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pauranel pomeriggio in località Motta, dove una ragazza di 22 anni di Torre Pagliara, frazione di San Nicola Manfredi, ha perso il controllo della sua Smart finendo in un dirupo profondo circa dieci metri. La giovane viaggiava da sola quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita fuori strada precipitando nella scarpata. Un impatto violentissimo che ha sbalzato la 22enne fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato la ragazza ferita ma cosciente. Dopo le prime cure è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico commotivo, una sospetta frattura dell’anca, una probabile lesione al ginocchio e diverse escoriazioni sul corpo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Smart vola in un dirupo per 10 metri: 22enne sbalzata fuori dall’auto, salvata per miracolo

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