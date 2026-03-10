Auto nel dirupo | coppia salvata dall’elicottero Drago

Lunedì 9 marzo 2026, sulla strada provinciale 75 del Penna a Santo Stefano d’Aveto, un’auto è finita nel dirupo. Una coppia è stata recuperata in volo da un elicottero chiamato Drago, intervenuto sul luogo dell’incidente. L’intervento di soccorso ha coinvolto le forze di emergenza, che hanno estratto le persone dalla vettura precipitata nel vuoto.

Un drammatico volo nel vuoto ha segnato il pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 sulla strada provinciale 75 del Penna, nel territorio di Santo Stefano d’Aveto. Una coppia, marito e moglie, è finita in un burrone dopo aver perso il controllo dell’automobile. I due sono stati trasportati con urgenza all’ospedale San Martino grazie all’intervento dell’elicottero Drago. L’incidente si è verificato nelle ore centrali della giornata, quando la guida ha subito una perdita di padronanza sul veicolo. L’allarme è scattato intorno alle quindici, innescando una complessa operazione di soccorso che ha richiesto l’intervento coordinato di più corpi. Mentre l’uomo è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo ribaltato, la compagna rimase bloccata tra le lamiere deformate, richiedendo un’estrazione delicata da parte dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

