Cadorago si ribalta con l' auto | grave una donna di 30 anni sbalzata fuori dall’abitacolo

A Cadorago, nel Comasco, una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto si è ribaltata su un fianco. Durante l’incidente, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e si è trovata sull’asfalto. L’incidente è avvenuto il 17 aprile 2026, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alla donna. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del ribaltamento.

Cadorago (Como), 17 aprile 2026 – Quando la sua auto si è ribaltata su un fianco, la conducente è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo a terra sull'asfalto. Dettagli sull'incidente. L'incidente avvenuto alle 3 della notte appena trascorsa, sulla provinciale 31, su un tratto rettilineo a poca distanza dall'incrocio con via Giosuè Carducci, ha causato il ferimento di una donna di 30 anni. https:www.ilgiorno.itmantovacronacaroncoferraro-incidente-auto-ktwcu6jo Intervento di soccorso. Subito soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso, dove è arrivata verso le 4.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cadorago, si ribalta con l'auto: grave una donna di 30 anni sbalzata fuori dall’abitacolo Notizie correlate Terribile incidente a Rivalta di Torino: morta una donna di 35 anni, sbalzata fuori dall'autoUn terribile incidente è stato registrato nella mattina di sabato, 7 marzo, a Rivalta di Torino intorno alle 9. Auto finisce nel canale, neonata sbalzata fuori. Grave una donnaL'episodio prima delle 13 all'incrocio tra via Mavora e via Imperiale Ovest a Castelfranco Emilia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Auto si ribalta nella notte a Cadorago: donna estratta dalle lamiere e trasportata in elicottero all'ospedale; Cadorago, perde il controllo dell'auto e si ribalta nella notte: ragazza in gravi condizioni all'ospedale di Varese; Cadorago (Como): incidente in piena notte, auto si ribalta, grave 30enne; Incidente a Cadorago, donna ferita trasportata all’ospedale di Circolo di Varese. Cadorago, paura nella notte: si ribalta con l’auto, interviene l’elisoccorsoVerso le 3 di questa notte c’è stato un intervento di soccorso tecnico urgente a Cadorago sulla strada provinciale 31 per un incidente stradale con una ragazza balzata fuori dalla vettura. La donna è ... comozero.it Cadorago, perde il controllo dell’auto e si ribalta nella notte: ragazza in gravi condizioni all’ospedale di VareseNessun altra vettura coinvolta: una 30enne alla guida - Cause da accertare - L'elicottero l'ha trasportata d'urgenza al pronto soccorso ed è in prognosi riservata - ... ciaocomo.it Incidente la scorsa notte a Cadorago, dove una macchina si è ribaltata in seguito a un incidente stradale: la donna alla guida è stata sbalzata fuori dalla vettura. E' stata portata al pronto soccorso di Varese in codice rosso - facebook.com facebook