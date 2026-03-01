Alla Rai le dirette TV della Louis Vuitton 38ª America’s Cup prevista a Napoli nel 2027

La Rai ha ottenuto i diritti in esclusiva per trasmettere in Italia le dirette televisive della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027. L’assegnazione è stata annunciata dall’America’s Cup Partnership, che ha confermato la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo come principale partner per la copertura dell’evento nel nostro paese.

L'America's Cup Partnership (ACP) annuncia che i diritti media in chiaro per l'Italia della Louis Vuitton 38ª America's Cup sono stati assegnati in esclusiva alla Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e principale gruppo editoriale del Paese. L'accordo include anche le regate della Youth America's Cup e della Women's America's Cup, in programma a Napoli nel 2027. La programmazione sarà diffusa sui principali canali Rai e su tutte le piattaforme del servizio pubblico radiotelevisivo, con trasmissioni in diretta, approfondimenti giornalistici, rubriche dedicate e produzioni originali.