America’s Cup su Sky e NOW | Giovanni Bruno | Regate team e protagonisti verso Napoli 2027
Sky e NOW trasmetteranno le regate dell’America’s Cup 2027, con approfondimenti su team e protagonisti coinvolti. La copertura include anche la Louis Vuitton Cup e Luna Rossa. Giovanni Bruno ha dichiarato che Napoli rappresenta un luogo ideale per la vela internazionale. La manifestazione si prepara a svolgersi nel capoluogo campano tra due anni.
Dalla Louis Vuitton Cup a Luna Rossa, Sky racconta l’America’s Cup 2027. Bruno: “Napoli scenario unico per la vela mondiale”. Sky Sport ha annunciato l'acquisizione dei diritti televisivi per la trentottesima edizione dell'America's Cup, che culminerà a Napoli nel 2027. La copertura inizierà con le regate preliminari a Cagliari, dove i team si sfideranno a bordo dei monoscafi AC40 nel Golfo degli Angeli. Esperti come Giovanni Bruno e l'ex velista Flavia Tartaglini hanno analizzato le nuove regole della competizione, che ora permettono equipaggi multinazionali e includono categorie dedicate a donne e giovani. Il team di Luna Rossa, stabilmente basato in Sardegna, è considerato uno dei protagonisti principali insieme ai campioni in carica di New Zealand.🔗 Leggi su Digital-news.it
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