America’s Cup su Sky e NOW | Giovanni Bruno | Regate team e protagonisti verso Napoli 2027

Sky e NOW trasmetteranno le regate dell’America’s Cup 2027, con approfondimenti su team e protagonisti coinvolti. La copertura include anche la Louis Vuitton Cup e Luna Rossa. Giovanni Bruno ha dichiarato che Napoli rappresenta un luogo ideale per la vela internazionale. La manifestazione si prepara a svolgersi nel capoluogo campano tra due anni.

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