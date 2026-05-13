Sky si assicura i diritti dell’America’s Cup 2027

Sky ha annunciato di aver acquistato i diritti di trasmissione dell’America’s Cup 2027, che sarà trasmessa per la prima volta in Italia. La società aggiunge così un nuovo evento al proprio palinsesto sportivo, ampliando la propria offerta nel settore. La competizione si svolgerà nel 2027 e sarà visibile sui canali di Sky. La notizia riguarda l’ingresso per la prima volta in Italia di questa regata internazionale.

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Sky rafforza la propria offerta sportiva con l’acquisizione dei diritti di trasmissione della prossima edizione dell’ America’s Cup, per la prima volta in Italia. In attesa del via alla Road to Naples nel 2027, con la prima regata preliminare in programma nelle acque della Sardegna dal 21 al 24 maggio 2026, su Sky e in streaming su Now sarà possibile seguire tutti gli eventi: dalle future regate preliminari alla Cup Challenger Selection Series, fino alla 38° America’s Cup Match, che si svolgerà dal 10 luglio 2027 a Napoli, che si prepara ad accogliere il mondo della vela. Sarà anche un’occasione per mostrare al mondo la bellezza e l’unicità del Golfo di Napoli.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sky si assicura i diritti dell’America’s Cup 2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sky Sport acquisisce i diritti della 38esima America’s Cup in programma a NapoliSky Sport ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup prevista a Napoli. Sky trasmetterà l’America’s Cup 2027, dalle regate preliminari alla Louis Vuitton Cup a NapoliSky ha acquistato i diritti TV dell'America's Cup 2027, che si terrà la prossima estate a Napoli. Argomenti più discussi: Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della targa: cosa sapere e come fare; Monopattini e obbligo targa, rischio ritardi per le tante richieste; LBA Playoff 2026: quando si giocano e dove vedere tutte le partite; L'entourage di Mbappé risponde alle critiche: 'Il suo recupero seguito dal club'. Classificazione Google(TG:e10838).hly - Results on X | Live Posts & Updates x.com ?? QUALIFICHE // 2026 SONSIO GRAND PRIX - reddit.com reddit Sky Labs si assicura CE-MDR per CART PLATFORM, accelerando il suo ingresso nel mercato globale- 'CART', l'anello per la pressione sanguigna, approvato in Europa per la sua tecnologia avanzata di monitoraggio dei segni vitali- Obiettivo puntato sul mercato sanitario globale, oltre i confini ... adnkronos.com