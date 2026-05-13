Sky Sport acquisisce i diritti della 38esima America’s Cup in programma a Napoli

Sky Sport ha annunciato di aver ottenuto i diritti di trasmissione per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, che si terrà a Napoli. La regata si svolgerà nel capoluogo campano, e la trasmissione sarà curata dal canale sportivo. La gara è programmata con date ancora da definire, e sarà visibile in diretta televisiva attraverso il canale dedicato.

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Sky Sport ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup prevista a Napoli. In attesa del via alla “Road to Naples” nel 2027, con la prima regata preliminare in programma nelle acque della Sardegna dal 21 al 24 maggio 2026, su Sky e in streaming su NOW sarà così possibile seguire tutti gli eventi: dalle future Regate Preliminari alla Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series, fino alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup Match che si svolgerà per la prima volta in Italia, dal 10 luglio 2027, con Napoli che si prepara ad accogliere il mondo della vela sulle sue splendide coste. Sky torna così a trasmettere tutte le emozioni di quella che si preannuncia come una delle edizioni dell’America’s Cup più memorabili dell’era moderna.🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Sky Sport acquisisce i diritti della 38esima America’s Cup in programma a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sky acquisisce i diritti della 38esima America's Cup, dalla Sardegna alla finale di NapoliSky trasmetterà l’America’s Cup 2026-2027: tutte le regate in diretta su Sky e NOW, dalle preliminari in Sardegna alla finale di Napoli. Unicredit sostiene la 38esima Louis Vuitton America’s CupDopo il successo della 37esima edizione a Barcellona nel 2024, Unicredit supporterà anche la 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup a... Temi più discussi: MotoGP, Aspar prova a ottenere le entries per la stagione 2027; La squadra Sky Sport per l'Europeo di Parigi; Sky: Abbiamo scelto di tenere in casa i diritti in chiaro di Roma; Sport in tv: l’estate firmata Sky. SEGATO IMPIANTI ELETTRICI DI SEGATO RENZO E C. S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Come rendere il telefono un mattone utile solo per la scuola? Ho eliminato i social, ma rimangono le distrazioni. - reddit.com reddit Sky acquisisce i diritti di trasmissione della Louis Vuitton 38a America’s CupSu Sky e in streaming su Now tutte le gare della competizione, dalle regate preliminari del 21-24 maggio 2026 a Cagliari fino alla fase finale di luglio 2027 a Napoli ... engage.it America’s Cup, Sky acquisisce i diritti di tutte le gare: il programma completoL’America’s Cup sbarca ufficialmente nella Casa dello Sport di Sky Sport. L’emittente ha infatti acquisito i diritti della 38ª edizione della competizione velica ... ilmessaggero.it