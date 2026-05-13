Nell’ambito dell’indagine denominata “Sistema Sorrento”, sono stati effettuati sette arresti e due divieti di dimora, mentre sono stati sequestrati beni per circa 400mila euro. L’inchiesta, portata avanti dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Torre Annunziata, riguarda un presunto sistema di corruzione legato all’ex sindaco. I pm avevano richiesto il sequestro dello stadio, ma il gip ha respinto la richiesta.

Ci sono sette arresti, due divieti di dimora e sequestri preventivi per quasi 400mila euro nell’ultimo filone del “ Sistema Sorrento “, l’inchiesta della Finanza di Massa Lubrense e della Procura Torre Annunziata sulla colossale fabbrica della corruzione costruita dall’ex sindaco Massimo Coppola. In queste ore i finanzieri hanno notificato le ordinanze. Vanno agli arresti domiciliari l’ex consigliere comunale Vincenzo Sorrentino e Giovanni Coppola, un anziano signore di 86 anni detto “il barbiere”, che si appartava nel parcheggio dell’Hotel Gardenia con l’ex sindaco per complottare la compravendita di un’assunzione tramite concorso per un loro raccomandato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sistema Sorrento”, l’ultima retata: sette arresti e due divieti di dimora. No del gip al sequestro dello stadio chiesto dai pm

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