Nella regione campana sono stati eseguiti sei arresti e disposti tre divieti di dimora nell'ambito di un'operazione contro la criminalità organizzata. Le indagini hanno accertato che alcuni reati, tra cui rapine, scippi e truffe ai danni di anziani, sono stati commessi sia in Italia che in Spagna. Questi reati sarebbero stati effettuati con l’obiettivo di procurare fondi per acquistare armi o per sostenere i membri detenuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Rapine, scippi, truffe in danno di anziani, commesse sia in altre parti dell’Italia che in Spagna, sarebbero state commesse per finanziare altre attività illecite, come l’acquisto di armi, oppure per provvederebbe al mantenimento in carcere dei sodali. È questo lo scenario tratteggiato dagli agenti della Questura di Napoli che nella mattinata di oggi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per sei persone e quella del divieto di dimora in Campania nei confronti di altre tre, ritenute gravemente indiziate di far parte della associazione a delinquere di stampo camorristico denominata clan Contini, a sua volta confederata, insieme ai clan Mallardo e Licciardi, nell’ ‘Alleanza di Secondigliano’.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Camorra, sei arresti e tre divieti di dimora in Campania

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