Sistema Sorrento altri sette arresti | mazzette per appalti e concorsi

Nella giornata di oggi, sono state eseguite sette misure cautelari agli arresti domiciliari e due divieti di dimora nella regione Campania. Contestualmente, è stato disposto un sequestro preventivo di 371 mila euro. Le indagini riguardano presunte attività illecite legate a corruzione in relazione ad appalti pubblici e concorsi nella zona. Le autorità hanno agito per contrastare il fenomeno delle mazzette e delle pratiche irregolari nel settore.

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Sette misure cautelari agli arresti domiciliari, due divieti di dimora nella regione Campania e un sequestro preventivo per 371mila euro. Ieri mattina i militari della Guardia di finanza di Massa Lubrense hanno notificato i provvedimenti emessi dal gip di Torre Annunziata, Maria Concetta Criscuolo, nell’ambito dell’inchiesta per il cosiddetto “Sistema Sorrento” che, un anno fa, il 20 maggio 2025, portò all’arresto in flagranza in un ristorante della città dell’ex sindaco Massimo Coppola e del suo collaboratore Francesco Di Maio. Pochi minuti prima avevano intascato una tranche della tangente per l’appalto del servizio di refezione scolastica. I provvedimenti Da allora la Procura della Repubblica ha messo insieme un corposo fascicolo grazie alle minuziose indagini delle Fiamme Gialle agli ordini del capitano Francesco Tartaglione.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sistema Sorrento, altri sette arresti: mazzette per appalti e concorsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sorrento, mazzette in cambio di appalti: sette arresti. Tra gli indagati un barbiereNuovo sviluppo nell’inchiesta denominata “Sistema Sorrento”, che coinvolge presunte irregolarità nella gestione di appalti pubblici e concorsi al... “Sistema Sorrento”, concorsi pubblici truccati oltre agli appalti: al vaglio altre 15 misure cautelariIl gip di Torre Annunziata ha emesso 15 inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti coinvolti... Argomenti più discussi: Terremoto a Sorrento: Arrestati dirigente, giornalista e persino un barbiere. Ecco il Sistema degli appalti truccati; Frattamaggiore. ‘Quando la politica diventa sistema’. Discussione domani 7 maggio ore 17.30. Sistema Sorrento, altri sette arresti: mazzette per appalti e concorsiSette misure cautelari agli arresti domiciliari, due divieti di dimora nella regione Campania e un sequestro preventivo per 371mila euro. Ieri mattina i militari della Guardia di finanza di ... ilmattino.it Sistema Sorrento, altre 9 misure cautelari per corruzioneSorrento - Una nuova e decisiva ondata di provvedimenti giudiziari si sta abbattendo stamane sulla città di Sorrento. I militari del Gruppo della Guardia di ... cronachedellacampania.it