Negli ultimi tempi, il settore industriale italiano attraversa una fase difficile, con diverse aziende che annunciano tagli di personale e crisi produttive. Recentemente, Electrolux Italia ha comunicato 1.700 esuberi, in un quadro che coinvolge anche altre imprese e istituzioni. La situazione viene descritta come un collasso del sistema industriale, evidenziando una serie di problematiche che interessano il settore in modo generale.

L’annuncio di Electrolux Italia sui “1.700 esuberi” non è un caso isolato, ma l’ultimo tassello di un mosaico che racconta l’arretramento industriale del Paese. La crisi non riguarda più soltanto singole aziende o singoli territori: investe l’intera ossatura produttiva, a partire dalla metalmeccanica. A lanciare l’allarme è Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, che a Bari ha riunito i delegati dell’industria metalmeccanica. “L’industria metalmeccanica e conseguentemente il Paese sono a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100mila posti di lavoro dal 2008 a oggi e nei primi mesi del 2026 le ore di cassa integrazione corrispondono a 132mila lavoratori a rischio.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Sistema industriale al collasso”. La Fiom inchioda imprese e istituzioni

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