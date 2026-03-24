Il settore del lavoro si confronta con il problema del mismatch tra domanda e offerta, in particolare per le competenze specialistiche richieste. A Roma si sta lavorando a un piano che prevede di effettuare 10 mila colloqui di lavoro, il doppio rispetto all’anno precedente, con l’obiettivo di migliorare l’orientamento e le opportunità. La strategia coinvolge Regioni, istituzioni, sistema formativo e imprese.

Roma, 24 marzo 2026 - Arrivare a svolgere 10mila colloqui di lavoro, raddoppiando il dato del 2025, per cercare di colmare il mismatch tra domanda e offerta, in particolare sul fronte delle competenze specialistiche. È l'obiettivo di Expo Training per la XV edizione della Fiera Expo Training e ExpoLavoro&Sicurezza, che si terrà a Milano a novembre 2026, con il coinvolgimento di scuole, università, istituzioni e imprese sui temi della formazione, dell'orientamento e del lavoro. L'esigenza è quella di portare il tema del mismatch fuori dalla dimensione emergenziale e farlo rientrare in una strategia condivisa tra Regioni, istituzioni, sistema formativo e imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro. Expo Training: per mismatch e orientamento serve strategia condivisa tra Regioni, istituzioni, sistema formativo e imprese

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